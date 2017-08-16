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Обручальное кольцо, потерянное 13 лет назад, "выросло" на канадском огороде

время публикации: 20:49 | последнее обновление: 20:51 блог версия для печати фото
Обручальное кольцо, потерянное 13 лет назад, "выросло" на канадском огороде

На этой неделе 84-летняя Мэри Грэмс, жительница канадской провинции Альберта, нашла свое обручальное кольцо с бриллиантом, потерянное 13 лет назад – в овоще, выросшем на ее семейной ферме.

Кольцо обнаружила Коллин Дэйли, невестка Мэри – оно было "надето" на морковку как на палец, пишет в среду, 26 августа, сайт канадского телеканала СВС.

Мэри получила это кольцо в 1951 году – за год до свадьбы со своим избранником Норманном. Она тяжело переживала потерю этой реликвии, держала свое горе в тайне от родных, и чтобы не обидеть мужа, купила другое – очень похожее на пропавшее.

"Я обыскала весь дом, от пола до потолка, и не нашла его. И решила что его украли или что-то вроде этого", – приводит издание слова женщины.

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