Крушение вертолета ВВС США у побережья Гавайев: на борту были пять человек

Американский военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение в трех с половиной километрах от побережья штата Гавайи.

Об этой трагедии, происшедшей минувшим вечером около 22:00 по местному времени, пишет в среду, 16 августа сайт телеканала FOX News.

Сообщается, что два экипажа Black Hawk проводили тренировочные учения между Кена-Пойнтом и аэродромом Диллингем – примерно в то время, когда была утеряна связь с потерпевшим крушение вертолетом, сообщает береговая охрана.

Обломки вертолета были обнаружен в 23:30 в окрестностях Кена-Пойнта, расположенного на острове Оаху. В настоящее время ведутся розыски пилотов, находившихся на борту воздушного судна, в спасательной операции принимает участие самолет HC-130 Hercules, а также суда береговой охраны, патрульная служба и сотрудники Управления пожарной безопасности Гонолулу.

Точные причины крушение пока не установлены, ведется расследование.