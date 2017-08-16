16 августа 2017 г.
последняя новость: 21:54
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:25 Украинские ракеты в КНДР: Порошенко требует тщательно проверить эти подозрения
20:49 Обручальное кольцо, потерянное 13 лет назад, "выросло" на канадском огороде
20:13 "Страна-оккупант": посол ЮАР требует бойкотировать Африкано-израильский саммит
19:15 The Telegraph: спецпосланник Квартета Тони Блэр получал зарплату в ОАЭ
18:11 Директором по коммуникациям Белого дома назначена 28-летняя пиарщица Хоуп Хикс
17:39 Крушение вертолета ВВС США у побережья Гавайев: на борту были пять человек
16:16 "Марш за расовую справедливость" будет проведен в Йом Кипур: евреи США возмущены
15:56 Умерла актриса Вера Глаголева
15:27 Историк требует эксгумации тел евреев Едвабне – чтобы реабилитировать поляков
14:01 В Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу
В мире

Украинские ракеты в КНДР: Порошенко требует тщательно проверить эти подозрения

время публикации: 21:25 | последнее обновление: 21:25 блог версия для печати фото
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил соответствующим структурам провести тщательное всестороннее расследование информации о поставках ракетных двигателей в КНДР, которое, по его словам, позволит опровергнуть предположение об "украинском следе".

Обэтом Порошенко сообщил в среду, 16 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения в адрес Украины, мы, как ответственные партнеры, должны тщательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею", – говорится в этом тексте.

"Поэтому я поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах на протяжении трех дней" – сообщает гражданам страны президент Украины.

Он уверен, что расследование "позволит доказать надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, возможно, обнаружить источник и цель этого фейка".

Порошенко заверил, что Украина, "добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире", соблюдает свои обязательства в отношении ядерной безопасности.

Заявление было сделано на следующий день после того, как в администрации президента США Дональда Трампа заверили, что серьезно относятся к слухам о том, что успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет обеспечил украинский машиностроительный завод "Южмаш", о чем сообщила на этой неделе газета The New York Times .

Ранее в этот день российское издание "Вести" сообщило о том, что скандально известные пранкеры Вован и Лексус обсудили ракетные двигатели с директором "Южмаша" Сергеем Войтом – представившись секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Директор "Южмаша" допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

"С Кореей работает КБЮ наше более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит. Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБЮ. Мы туда не вхожи, честно говоря. Мы этим никогда не занимались. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю. Это мои предположения, как могло попасть", – приводит издание слова Войта.

Сам же Турчинов прокомментировал этот розыгрыш, заявив, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи. Он также посоветовал директору Южного машиностроительного завода обсуждать государственные вопросы по спецсвязи.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 16 августа 2017 г.
Вован и Лексус "узнали правду": Украина снабжала ракетами КНДР. Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
США: КНДР использует советские ракетные двигатели с "черного рынка"
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
Украину обвинили в поставках вооружений КНДР: Киев отвергает обвинения







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017