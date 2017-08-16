Украинские ракеты в КНДР: Порошенко требует тщательно проверить эти подозрения

Президент Украины Петр Порошенко поручил соответствующим структурам провести тщательное всестороннее расследование информации о поставках ракетных двигателей в КНДР, которое, по его словам, позволит опровергнуть предположение об "украинском следе".

Обэтом Порошенко сообщил в среду, 16 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения в адрес Украины, мы, как ответственные партнеры, должны тщательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею", – говорится в этом тексте.

"Поэтому я поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах на протяжении трех дней" – сообщает гражданам страны президент Украины.

Он уверен, что расследование "позволит доказать надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, возможно, обнаружить источник и цель этого фейка".

Порошенко заверил, что Украина, "добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире", соблюдает свои обязательства в отношении ядерной безопасности.

Заявление было сделано на следующий день после того, как в администрации президента США Дональда Трампа заверили, что серьезно относятся к слухам о том, что успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет обеспечил украинский машиностроительный завод "Южмаш", о чем сообщила на этой неделе газета The New York Times .

Ранее в этот день российское издание "Вести" сообщило о том, что скандально известные пранкеры Вован и Лексус обсудили ракетные двигатели с директором "Южмаша" Сергеем Войтом – представившись секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Директор "Южмаша" допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

"С Кореей работает КБЮ наше более 14 лет. С Китаем более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит. Об этом знает СБУ, об этом знает СВР, об этом знает КБЮ. Мы туда не вхожи, честно говоря. Мы этим никогда не занимались. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю. Это мои предположения, как могло попасть", – приводит издание слова Войта.

Сам же Турчинов прокомментировал этот розыгрыш, заявив, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи. Он также посоветовал директору Южного машиностроительного завода обсуждать государственные вопросы по спецсвязи.