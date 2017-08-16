Прокуратура Нидерландов: съемки порно в церкви не являются нарушением закона

Прокуратура Нидерландов отказалась возбуждать уголовное дело по факту съемок порнографической сцены в церковной исповедальне, заявив, что богохульство не является нарушением закона, сообщает BBC.

В порнофильме, о котором идет речь, два актера снимались в исповедальне церкви голландского города Тилбург.

Фильм под названием "Грех" появился на сайте голландской порнозвезды Ким Холлад в январе и вызвал сильное возмущение церкви. Холлад принесла свои извинения и заявила, что фильм был снят приглашенным продюсером.

Фильм был снят с сайта, однако местная церковь подала жалобу на создателей фильма, призывая привлечь их к уголовной ответственности.





