Еще одна женщина заявила, что в школьном возрасте была изнасилована Романом Полански

Во вторник, 15 августа, на пресс-конференции в Лос-Анджелесе женщина по имени Робин выступила с обвинениями в адрес режиссера Романа Полански, заявив, что он изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Интересы Робин представляет адвокат Глория Оллред, известная как защитница прав женщин в ряде громких процессов.

По словам Робин, она стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, это произошло в Южной Калифорнии, и на следующий день она рассказала одному знакомому, что ее изнасиловал Полански. Родителям она говорить не стала, так как, по ее версии, опасалась, что ее отец посадит Полански на всю жизнь в тюрьму. Подробности инцидента на пресс-конференции разглашены не были. Срок исковой давности по этому делу истек, но Робин может быть вызвана для дачи показаний против режиссера.

Робин пояснила, что решила предать огласке свою историю после того, как другая жертва Полански, Саманта Геймер, заявила, что простила режиссера и призвала прекратить его преследование.

Напомним, в январе 2015 года власти Польши получили запрос об экстрадиции Романа Полански, признанного американским судом виновным в растлении несовершеннолетней в 1977 году. В ноябре 2015 года суд в Кракове принял решение отказать США в экстрадиции Романа Поланского.

Согласно материалам суда, режиссер обвинялся в том, что напоил и изнасиловал 13-летнюю Саманту Геймер. Сначала он обратился к матери девочки с просьбой разрешить ему сделать серию фотографий Саманты для французского журнала Vogue. Во время второй фотосессии он напоил девочку шампанским, в которое был добавлен наркотик, и, по ее утверждению, изнасиловал. Роман Полански отвергал обвинения в изнасиловании, но – спустя много лет – признал себя виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней. В 1997 году Полански достиг соглашения с семьей пострадавшей и выплатил компенсацию. Однако дело не было закрыто. Полански не стал ждать решения суда – опасаясь тюрьмы он бежал во Францию, проведя перед этим более месяца в психиатрической лечебнице, и с тех пор избегал визитов не только в Америку, но и в Великобританию, опасаясь возможной экстрадиции.

Адвокаты режиссера много лет пытаются доказать несостоятельность вердикта, утверждая, что Полански является жертвой американской судебной системы.