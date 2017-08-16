Надежда Савченко предложила управлять Украиной, как в XVII веке

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, недавно объявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента страны, предложить управлять государством, основываясь на модели правления XVII века.

В частности, по мнению Савченко, в стране должна быть "народная власть" по принципу Гетманщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала NewsOne.

Савченко также настаивает на том, что на Украине не должно быть партий, поскольку партийная система себя дискредитировала.

Напомним, что в июле украинский минюст зарегистрировал новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Ранее Савченко уже заявляла, что демократия на Украине себя дискредитировала.