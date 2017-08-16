"Страна-оккупант": посол ЮАР требует бойкотировать Африкано-израильский саммит

Шон Бенфельдт, посол ЮАР в Ливане и Сирии, заявил в минувшую пятницу на встрече с палестинской делегацией в Бейруте, что его страна будет бойкотировать Африкано-израильский саммит, который состоится в октябре текущего года в Того.

Об этом пишет в среду, 16 августа, южноафриканская газета The Citizen.

Бенфельдт утверждает, что этот саммит послужит нормализации отношений между странами Африки и "государством-оккупантом", которое осуществляет "бесчеловечную блокаду" сектора Газа и заставляет страдать его население.

В ходе встречи он принял предложение палестинцев пригласить в Ливан послов африканских стран и обсудить с ними бойкот саммита в Того.

Напомним, что в июле текущего года делегация ведущих бизнесменов Израиля, которую возглавлял премьер-министр Биньямин Нетаниягу, посетила Уганду, Кению, Руанду, Эфиопию и Танзанию – в рамках масштабного проекта налаживания сотрудничества с этими странами.

Месяцем ранее Нетаниягу выступил на заседании Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Либерии, и предлагал африканским лидерам помощь в области развития сельского хозяйства и снабжения этих стран водой. Он объяснил, что сотрудничество с еврейским государством облегчит жизнь населения этих стран, страдающих от засух и дефицита продовольствия.

Впрочем, эта помощь, как говорится в статье, имеет свою цену: в обмен Израль потребует от стран Африки голосовать против антиизраильских резолюций в ООН. Кроме того, Нетаниягу добивается статуса наблюдателя в Африканском союзе – международной межправительственной организации, объединяющей 55 государств Африки и являющейся правопреемником Организации африканского единства (ОАЕ).

Получение этого статуса укрепило бы отношения Израиля с африканскими государствами и позволило влиять на их голосование в международных структурах типа ООН.