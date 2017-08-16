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В мире

The Telegraph: спецпосланник Квартета Тони Блэр получал зарплату в ОАЭ

время публикации: 19:15 | последнее обновление: 19:22 блог версия для печати фото
Тони Блэр

Информация, которой располагает редакция ведущей британской газеты The Telegraph, свидетельствуют о том, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр, будучи спецпосланником Квартета по ближневосточному урегулированию, тайно получал миллионы долларов от властей ОАЭ, пользовавшихся его услугами в качестве советника.

Абу-Даби также оплачивал работу одного из высокопоставленных чиновников британского МИД, как явствует из электронных писем, полученных изданием.

Данные разоблачения вызывают серьезные подозрения относительно конфликта интересов между государственной и частной работой британских политиков, говорится в статье.

Сам Блэр утверждает, что эти два направления его деятельности не противоречили одно другому. Он заявляет, что работа в качестве советника правительства ОАЭ не влияла на его позицию в отношении палестино-израильского конфликта и отрицает причастность к его коммерческой деятельности других сотрудников Квартета.

Напомним, что Квартет по ближневосточному урегулированию, куда входили США, ЕС, ООН и Россия, был сформирован в 2002 году. Целью этой структуры была объявлена реанимация мирного процесса и реализация проекта "два государства для двух народов".

Тони Блэр получил пост спецпосланника в июне 2007 года – после того, как покинул кресло премьера. Его деятельность в этом направлении не ознаменовалась какими-либо заметными результатами: Блэру не удалось оживить палестинскую экономику и развить политическую систему ПА.

Незадолго до окончания каденции в 2015 году его оппоненты из стана левых, в числе которых были профессор Ноам Хомски, сэр Ричард Далтон и Кен Ливингстон, призвали Квартет уволить Блэра – за поддержку войны в Ираке и провал в деле реанимации мирного процесса.

В мае текущего года Блэр заявил в интервью The Daily Mirror, что намерен вернуться в политику, чтобы повлиять на процесс выхода его страны из ЕС. Он подчеркнул, что не примет участие в парламентских выборах, которые состоятся летом 2017 года, и не уточнил, как будет выглядеть его возвращение в политику, заявив лишь, что "брекзит" вынуждает его принимать более активное участие в происходящих в Великобритании политических реформах.

Блэр, будучи противником "брекзита", также напомнил, что многие консервативные политики хотели добиться выхода Великобритании из ЕС "любой ценой". Бывший лидер лейбористов отметил, что его крайне беспокоит экономический ущерб, который может нанести стране выход из единого рынка.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 мая 2017 г.
Тони Блэр объявил о своем намерении вернуться в политику







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