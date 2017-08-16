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В мире

Трамп обвинил в трагедии в Виргинии "обе стороны"

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Трамп обвинил в трагедии в Виргинии "обе стороны"

Во вторник, 15 августа, президент США Дональд Трамп, днем ранее выступивший с порицанием ку-клукс-клана и неонацистов, вновь изменил свою позицию, заявив, что после рассмотрения "всех фактов" он пришел к выводу, что в беспорядках в Виргии виновны "обе стороны" конфликта, сообщает Reuters.

Президент США подчеркнул, что "левые" противники марша в Шарлотсвилле спровоцировали ультраправых, среди которых "не все были неонацистами" на насилие.

Заявление Трампа вызвало одобрение со стороны бывшего лидера ку-клукс-клана, похвалившего президента за "честность и мужество".

При этом многие однопартийцы Трампа резко осудили последнее заявление президента.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что "не может быть морального равенства между расистами и американцами, протестующими против ненависти".

Напомним, после беспорядков в Шарлотсвилле, в результате которых погибли три человека, Трамп выступил на ТВ и заявил, что осуждает "ненависть, фанатизм и насилие", не осудив конкретно неонацистов и ку-клукс-клановцев. Только после давления со стороны соратников по партии президент выступил с осуждением ультраправых.



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