Трамп обвинил в трагедии в Виргинии "обе стороны"

Во вторник, 15 августа, президент США Дональд Трамп, днем ранее выступивший с порицанием ку-клукс-клана и неонацистов, вновь изменил свою позицию, заявив, что после рассмотрения "всех фактов" он пришел к выводу, что в беспорядках в Виргии виновны "обе стороны" конфликта, сообщает Reuters.

Президент США подчеркнул, что "левые" противники марша в Шарлотсвилле спровоцировали ультраправых, среди которых "не все были неонацистами" на насилие.

Заявление Трампа вызвало одобрение со стороны бывшего лидера ку-клукс-клана, похвалившего президента за "честность и мужество".

При этом многие однопартийцы Трампа резко осудили последнее заявление президента.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что "не может быть морального равенства между расистами и американцами, протестующими против ненависти".

Напомним, после беспорядков в Шарлотсвилле, в результате которых погибли три человека, Трамп выступил на ТВ и заявил, что осуждает "ненависть, фанатизм и насилие", не осудив конкретно неонацистов и ку-клукс-клановцев. Только после давления со стороны соратников по партии президент выступил с осуждением ультраправых.





