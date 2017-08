Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории

Твит президента США Барака Обамы о трагических событиях в Шарлотсвилле собрал рекордное число "лайков", став самой популярной публикацией в истории Twitter.

Реакция Обамы собрала около 2,8 миллионов "лайков" и свыше 1,1 миллионов ретвитов, сообщает NBC.

Обама поместил в своем Twitter фотографию и цитату из Нельсона Манделлы: "Никто не рождается с ненавистью к другому существу из-за цвета его кожи или его религии. Люди учатся ненавидеть. А если они могут научиться ненавидеть, их можно научить любить… Ведь любовь гораздо ближе человеческому сердцу, чем нечто противоположное".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm