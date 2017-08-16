16 августа 2017 г.
последняя новость: 11:01
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:01 Улюкаев обвинил Сечина в "провокации взятки"
10:37 Трамп обвинил в трагедии в Виргинии "обе стороны"
08:58 Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории
08:42 Прокуратура Нидерландов: съемки порно в церкви не являются нарушением закона
06:52 Еще одна женщина заявила, что в школьном возрасте была изнасилована Романом Полански
22:12 Теракт в Нигерии: десятки погибших и раненых
20:28 Сход оползня в Сьерра-Леоне: около 400 человек погибли, тысячи остались без жилья
18:02 Школьный роман повторился спустя 21 год: Дэвид и Ребекка вновь влюбились друг в друга
16:52 Трагедия на Острове вечной весны: упавшее дерево лишило жизни 11 человек
16:32 "Убить еврея": в Каннах водитель автомобиля напал с ножом на отца семейства
В мире

Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории

время публикации: 08:58 | последнее обновление: 09:05 блог версия для печати фото
Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории

Твит президента США Барака Обамы о трагических событиях в Шарлотсвилле собрал рекордное число "лайков", став самой популярной публикацией в истории Twitter.

Реакция Обамы собрала около 2,8 миллионов "лайков" и свыше 1,1 миллионов ретвитов, сообщает NBC.

Обама поместил в своем Twitter фотографию и цитату из Нельсона Манделлы: "Никто не рождается с ненавистью к другому существу из-за цвета его кожи или его религии. Люди учатся ненавидеть. А если они могут научиться ненавидеть, их можно научить любить… Ведь любовь гораздо ближе человеческому сердцу, чем нечто противоположное".

Предыдущим рекордным постом в Twitter был твит певицы Арианы Гранде посте теракта на ее концерте в Манчестере.

На третьем месте по популярности твитов - "селфи" Эллен Дедженерес на церемонии "Оскар".

Напомним, в Шарлотсвилле, штат Виргиния, в минувшую субботу тысячи активистов ультраправых организаций, в числе которых были неонацисты и представители Ку-клукс-клана, вышли на очередную демонстрацию протеста против решения городских властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.

В ходе беспорядков в толпу граждан, протестовавших против акции ультраправых, на высокой скорости врезался автомобиль Dodge Challenger. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек получили ранения и травмы, некоторые из них госпитализированы в тяжелом или даже критическом состоянии.

Во второй половине дня в субботу около Шарлоттсвилля разбился полицейский вертолет Bell 407, оказывавший поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности, погибли два человека.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Акция ультраправых в Виргинии: Трамп в центре скандала
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 13 августа 2017 г.
Протест ультраправых в Шарлотсвилле закончился кровопролитием. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Акция ультраправых в Виргинии: трое погибших, десятки раненых. Подробности
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
В Виргинии во время наведения порядка разбился полицейский вертолет, погибли два человека
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Наезд на демонстрантов в Виргинии, водителю предъявлены обвинения в убийстве
// NEWSru.co.il // В мире // 12 августа 2017 г.
В штате Виргиния автомобиль врезался в колонну демонстрантов: один погибший, 19 пострадавших
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июля 2017 г.
Митинг Ку-клукс-клана в Вирджинии: десятки задержанных







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017