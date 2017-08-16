Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории

Твит президента США Барака Обамы о трагических событиях в Шарлотсвилле собрал рекордное число "лайков", став самой популярной публикацией в истории Twitter.

Реакция Обамы собрала около 2,8 миллионов "лайков" и свыше 1,1 миллионов ретвитов, сообщает NBC.

Обама поместил в своем Twitter фотографию и цитату из Нельсона Манделлы: "Никто не рождается с ненавистью к другому существу из-за цвета его кожи или его религии. Люди учатся ненавидеть. А если они могут научиться ненавидеть, их можно научить любить… Ведь любовь гораздо ближе человеческому сердцу, чем нечто противоположное".

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Предыдущим рекордным постом в Twitter был твит певицы Арианы Гранде посте теракта на ее концерте в Манчестере.

На третьем месте по популярности твитов - "селфи" Эллен Дедженерес на церемонии "Оскар".

Напомним, в Шарлотсвилле, штат Виргиния, в минувшую субботу тысячи активистов ультраправых организаций, в числе которых были неонацисты и представители Ку-клукс-клана, вышли на очередную демонстрацию протеста против решения городских властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли.

В ходе беспорядков в толпу граждан, протестовавших против акции ультраправых, на высокой скорости врезался автомобиль Dodge Challenger. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек получили ранения и травмы, некоторые из них госпитализированы в тяжелом или даже критическом состоянии.

Во второй половине дня в субботу около Шарлоттсвилля разбился полицейский вертолет Bell 407, оказывавший поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности, погибли два человека.





