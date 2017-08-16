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В мире

Улюкаев обвинил Сечина в "провокации взятки"

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати

В среду, 16 августа, в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение дела бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

В ходе заседания Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, заявил, что в отношении его была совершена провокация по доносу главы "Роснефти" Игоря Сечина, который выступает на суде свидетелем обвинения.

Следующее заседание суда по делу Улюкаева назначено на 1 сентября.

Напомним, в минувшем ноябре экс-главе минэкономразвития было предъявлено обвинение в получении взятки в размере двух миллионов долларов, после чего президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности.

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть".

Согласно заявлению Следственного комитета, Улюкаева задержали с поличным при получении денег.

Свою вину бывший министр не признает.

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Среда, 16 августа 2017 г.
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