Умерла актриса Вера Глаголева

В среду, 16 августа, на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева.

О смерти Глаголевой со ссылкой на ее подругу, актрису Ларису Гузееву, сообщило агентство РИА Новости.

Причина смерти пока не называется.

По сведениям "МК", Вера Глаголева умерла в США. По неподтвержденным данным, она проходила курс лечения от онкологического заболевания.

"Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", – написала старшая дочь актрисы Анна Нахапетова в своем аккаунте в Instagram.

Вера Глаголева

(по материалам Википедии)

Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве, в роддоме Грауэрмана. Ее родители были школьными учителями. Семья жила около Патриарших прудов, на улице Алексея Толстого, в квартире, которую получил дед Веры по материнской линии, работавший в 1930-е годы конструктором-изобретателем скоростных поездов. В 1962 году семья переехала в Измайлово. С 1962 года по 1966 год Вера Глаголева жила в ГДР, где её родители работали учителями в русской школе.

В юности Вера занималась стрельбой из лука, стала мастером спорта СССР, выступала за юношескую сборную Москвы и не думала о карьере актрисы.

В кино Вера Глаголева снялась впервые сразу после окончания школы, в 1974 году. Она была замечена на "Мосфильме" оператором фильма "На край света…". Вера согласилась подыграть актёру, пробовавшемуся на роль Володи, быстро выучила текст и вела себя очень естественно. В результате была приглашена на главную роль. Режиссёр фильма Родион Нахапетов объяснял раскованность Веры тем, что она не стремилась к артистической карьере, а потому не волновалась. Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась ещё в нескольких его лентах: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе".

В 1977 году Глаголева получила приглашение на роль Вари в фильме "В четверг и больше никогда" режиссёра Анатолия Эфроса. Игра непрофессиональной актрисы так впечатлила Эфроса, что он пригласил Глаголеву в свой театр на Малой Бронной. Вера Глаголева под влиянием Нахапетова отказалась от предложения.

Так и не получив актёрского образования, Вера Глаголева много снималась в кино.

В 1989 году Нахапетов уехал работать в США, их брак с Глаголевой распался.

В 1990 годы Вера Глаголева дебютировала в качестве кинорежиссёра, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович "Сломанный свет" – историю об актёрах, которые после развала Союза не могут найти работу.

В 1991 году на кинофестивале в Одессе Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским, которого попросила помочь с финансированием фильма. Шубский отказался, но они продолжили встречаться, а позже поженились.

В 2005 году вышел фильм "Заказ", завоевавший приз зрительских симпатий кинофестиваля "Меридианы Тихого". Следующая работа режиссёра – фильм "Чёртово колесо" (2006), была награждена Гран-при I Всероссийского кинофестиваля "Золотой феникс" в Смоленске. В 2010 году Вера Глаголева сняла фильм "Одна война", рассказывающий о тяжёлой судьбе женщин, родивших детей от немецких оккупантов. Фильм был отмечен наградами более тридцати международных кинофестивалей. В 2014 году Вера Глаголева экранизировала пьесу Ивана Тургенева "Месяц в деревне" (фильм "Две женщины".

Вера Глаголева играла в антрепризных спектаклях "Русская рулетка. Женский вариант" (антреприза "Аметист"), "Поза эмигранта" (антреприза Леонида Трушкина в Театре Антона Чехова).

Руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".