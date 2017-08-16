В Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу

Индуска Калавати Мистри и иудейка Мириам Джефферсон после 20 лет совместной жизни сыграли индусскую свадьбу, став первой смешанной однополой парой в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Женщины решили связать себя узами брака после того, как Мистри, которая несколько десятков лет скрывала свою ориентацию от семьи, призналась родным в том, что является лесбиянкой.

После этого женщины долго не могли найти священнослужителя, который согласился бы сыграть для них свадьбу по индуистским обычаям, однако в конце концов им это удалось.