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В мире

В Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу

время публикации: 14:01 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
В Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу

Индуска Калавати Мистри и иудейка Мириам Джефферсон после 20 лет совместной жизни сыграли индусскую свадьбу, став первой смешанной однополой парой в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Женщины решили связать себя узами брака после того, как Мистри, которая несколько десятков лет скрывала свою ориентацию от семьи, призналась родным в том, что является лесбиянкой.

После этого женщины долго не могли найти священнослужителя, который согласился бы сыграть для них свадьбу по индуистским обычаям, однако в конце концов им это удалось.

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