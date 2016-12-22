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В мире

Трамп назначит своего советника Дэвида Фридмана на должность посла США в Израиле

время публикации: 16 декабря 2016 г., 03:11 | последнее обновление: 16 декабря 2016 г., 21:37 блог версия для печати фото
Дэвид Фридман
Трамп назначит своего советника Дэвида Фридмана на должность посла США в Израиле
Сторонники Дональда Трампа в Израиле
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Избранный президент США Дональд Трамп в четверг, 15 декабря, объявил о намерении назначить Дэвида Фридмана на должность посла США в Израиле, сообщает информационное агентство Reuters.

- Арикат: перенос посольства США в Иерусалим убьет мирный процесс

Адвокат Дэвид Фридман является советником Трампа по связям с Израилем.

"Хорошие связи Фридмана в Израиле станут фундаментом его дипломатической миссии и будут чрезвычайно полезны для нашей страны, укрепляющей отношения со своими союзниками и стремящейся к достижению мира на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен выполнить свое предвыборное обещание и перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Отметим, что адвокат Дэвид Фридман, специализирующийся по вопросам банкротства, длительное время работал в Trump Organization. Ему 57 лет. Статьи Д.Фридмана публиковались на сайте Arutz Sheva и в газете The Jerusalem Post. В этих публикациях Фридман выступал в поддержку строительства еврейских поселений и за аннексию территории Иудеи и Самарии. Он также поддерживал идею переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Киллиан Конвей, старший советник избранного президента США и руководитель его предвыборного штаба, дала интервью американской радиостанции, в ходе которого заявила: перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим – один из главных приоритетов ее босса, который въедет в Белый дом 20 января.



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