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В Торонто найден мертвым основатель Apotex, еврейский миллиардер Барри Шерман

время публикации: 12:06 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
В Торонто найден мертвым основатель Apotex, еврейский миллиардер Барри Шерман
В Торонто найден мертвым основатель Apotex, еврейский миллиардер Барри Шерман
Логотип компании Apotex, созданной Бернардом Шерманом

В пятницу, 15 декабря, в Торонто были обнаружены тела супругов Шерман: Барри (Бернарда) и Ханни, скончавшихся, по мнению полиции, при подозрительных обстоятельствах.

Тела владельцев дома были найдены в подвале агентом по недвижимости, явившимся, чтобы осмотреть здание, недавно выставленное на продажу, сообщает Sky news. На место прибыла полиция, которая не обнаружила никаких признаков незаконного проникновения в дом возможных злоумышленников.

Бернард Шерман являлся создателем крупнейшей канадской фармацевтической компании Apotex. Основав компанию в 1974 году, Шерман в 2012-м ушел с поста ее генерального директора, оставшись председателем совета директоров.

В 2013 году Forbes оценил состояние Барри Шермана в 3,7 миллиарда долларов, поместив его имя на седьмую строчку в списке канадских миллиардеров и на 363-ю – в перечне богатейших людей мира.

Шерман принимал активное участие в жизни еврейской общины Канады. В частности, он пожертвовал 50 миллионов долларов благотворительной еврейской организации United Jewish Appeal. Также семья Шерман систематически жертвовала крупные суммы больницам и учебным заведениям Канады.

Бернард и Ханни воспитали четверых детей.



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