Источники в админинистрации Трампа: Стена плача будет частью Израиля

В пятницу, 15 декабря, вечером, несколько высокопоставленных представителей администрации Трампа заявили, что убеждены: территория, где находится Стена плача, будет принадлежать Израилю.

Чиновник, имя которого не сообщается, заметил: "Мы не можем представить себе ситуацию, при которой Стена плача не будет частью Израиля". Об этом сообщает CBSnews.

На условиях анонимности чиновники также заявили, что постоянные границы Иерусалима должны определяться только переговорами между Израилем и палестинцами, однако они заранее исключают любой сценарий, при котором Израиль не будет контролировать Стену плача. Один из источников подчеркнул, что "мирное соглашение, в котором не будет оговорен контроль над территорией, где находится Стена плача, никогда не будет подписано израильской стороной".

Эти заявления были сделаны в преддверии ближневосточного турне вице-президента США Майка Пенса, в ходе которого он нанесет визит в Израиль и посетит Стену плача. Этот визит и сопровождающие его заявления, по мнению СМИ, могут "подлить масла в огонь", спровоцировав новую вспышку ярости в арабском мире.

Напомним, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отказался встречаться с Пенсом из-за решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. А глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя призвал палестинцев к интифаде против Израиля, заявив, что "Трамп похоронил Норвежский процесс и объявил войну мусульманским и христианским святыням священного города".

"Наглая, слепая приверженность американской администрации этому сатанинскому союзу, позволяющему себе определять статус Иерусалима, требует от нас предельной четкости: Иерусалим не может быть ни западным, ни восточным. Он един. И он палестинский", - заявил Ханийя.