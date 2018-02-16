Опубликован полный список имен жертв вооруженного нападения на школу во Флориде

Телеканал CNN опубликовал полный список имен жертв вооруженного нападения, совершенного 14 февраля в День всех влюбленных, в старшей школе имени Марджори Стоунмэн Даглас в городе Паркленд (72 км от Майами).

- Стрельба в школе во Флориде. Фоторепортаж

Жертвами нападения, осуществленного 19-летним Николасом Крузом, бывшим учеником этой школы, стали 17 человек, еще 16 получили ранения. Несколько раненых в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.

Среди погибших 14 школьников (восемь девушек и шестеро юношей 14-18 лет) и трое взрослых.

ИМЕНА ЖЕРТВ

1. Джейми Гуттенберг (14)

2. Мартин Дукуи Ангуиано (14)

3. Алисса Альхадефф (15)

4. Николас Дворетт (17)

5. Люк Хойер (15)

6. Кара Лугран (14)

7. Джина Монтальто (14)

8. Хоакин Оливер (17)

9. Алаина Петти (14)

10. Мидоу Поллак (18)

11. Хелена Рамси (17)

12. Алекс Шахтер (14)

13. Кармен Шентрап (16)

14. Питер Ванг (15)

15. Аарон Фейс (37), охранник и тренер по футболу

16. Крис Хиксон (49), тренер по легкой атлетике

17. Скотт Бейгел (37), учитель географии

МАССОВОЕ УБИЙСТВО ВО ФЛОРИДЕ

14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, имея при себе множество магазинов с патронами к этой винтовке, а также дымовые шашки и противогаз, прошел на территорию школы Марджори Стоунмэн Даглас, из которой он ранее был исключен за агрессивное поведение.

Он использовал дымовые шашки, чтобы вызвать панику и срабатывание пожарной сирены, рассчитывая на то, что в коридорах школы соберется толпа, по которой он откроет огонь.

В общей сложности Круз успел сделать более 40 выстрелов, убив и ранив десятки людей. После чего смешался с толпой и скрылся с места преступления. Позже его задержали в соседнем городе Корал-Спрингс, примерно в 2 км от места преступления. При задержании он был легко ранен.

На первом допросе убийца заявил, что стрелял "ради собственного удовольствия". Он также сообщил, что неоднократно угрожал прийти с оружием в эту школу, но другие ученики смеялись над ним и не верили, что подобное может произойти.

Позже, в суде он признал свою вину в вооруженном нападении и убийстве людей.

По оценке полиции и ФБР, убийца был хорошо подготовлен к нападению и действовал в одиночку.

Что известно о Николасе Крузе

Николас и его брат Захария рано лишились родителей. Братья были усыновлены Линдой и Роджером Крузами, проживавшими ранее в Лонг-Айленде, после того, как они перебрались в Паркленд. Приемный отец умер, когда Николасу было шесть лет. В ноябре 2017 года от пневмонии умерла приемная мать. После ее смерти подростки формально были на попечении родственников.

Николас Круз учился в школе Даглас, но был исключен за многочисленные нарушения дисциплины, прежде всего за инцидент, когда он угрожал другим ученикам и попытался пройти на территорию школы с рюкзаком, в котором были патроны.

В последнее время Николас работал в магазине "Dollar" и говорил знакомым, что рад больше не учиться в школе.

Издание The Daily Beast собрало отзывы школьников о бывшем учащемся Николасе Крузе. О нем говорят, как об "изгое", который иногда вел себя агрессивно, но никогда не лез в драку. Говорят, что Николаса не принимали в свой круг даже те, кто собирался в "Emo Gazebo" (месте, где обычно сидели те, кто считался странным и отвергнутым школьным коллективом), у него не было друзей. Оушен Пароди заявил The Daily Beast, что "рыжий" Круз всегда был коротко стрижен, носил "патриотические рубашки", демонстрировал ненависть к исламу и называл мусульман "террористами". Он сказал, что однажды видел Николаса в шляпе с символикой сторонников Дональда Трампа. Младшая сестра Оушена, 15-летняя Милан Пароди, говорит, что девочки в школе считали Круза "жутким и странным". Он носил одежду черного цвета и всегда был один. При этом она отмечает, что он обычно выглядел бодро, иногда казался немного сумасшедшим. Другой учащийся, 17-летний Джованни Уотфорд, рассказал WFOR-TV, что Круз увлекался оружием, много говорил о "пушках" и часто пытался прятать свое лицо. Как и Николас, Джованни был участником программы Junior ROTC, он вспоминает, что Круз жаловался на издевательства со стороны других учеников.

Хелен Паскиолла, бывшая соседка Круза, рассказала The New York Times, что он говорил ей, что приемные родители Николаса и Захарии были вынуждены продать свой дом в престижном районе из-за проблем с деньгами.

Достоверно известно, что Николас Круз приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15, пистолет и патроны к ним на законном основании, после того, как ему исполнилось 18. Винтовка обычно была заперта в шкафу, от которого у Николаса был ключ. Miami Herald приводит слова учеников о том, что Круз хвастался в соцсетях имеющимся у него оружием и тем, как стрелял по крысам.

В социальных сетях Николас Круз неоднократно публиковал сообщения агрессивного содержания и угрозы, в частности в отношении антифашистов. Девять месяцев назад он обещал повторить сценарий массового убийства 1966 года в Техасе (тогда погибли 17 человек). В одной из его записей прямо было сказано, что он хочет стать "профессиональным школьным стрелком". Тем не менее, арестован он не был.

На сайте gellerreport.com были опубликованы "скриншоты" блогов Николаса Круза в социальных сетях Twitter и Instagram, по которым видно, что он увлекался огнестрельным и холодным оружием.

В той же публикации был опубликован "скриншот" списка групп в Facebook, в которых якобы участвовал Николас Круз. Судя по этой иллюстрации он был участником исламистских групп в этой соцсети. Однако ниже автор публикации поясняет, что не может утверждать, что Круз действительно был участником указанных групп в Facebook.

Miami Herald пишет, что в записях Круза встречались фразы "Аллах Акбар" ("Аллах велик"). Но в полиции говорят, что нет никаких оснований считать этого человека связанным с какими-либо, в том числе мусульманскими террористическими группировками.





