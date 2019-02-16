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В Санкт-Петербурге, в одном из зданий университета ИТМО, обрушилась крыша

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
В Санкт-Петербурге, в одном из зданий университета ИТМО, обрушилась кровля
В Санкт-Петербурге, в одном из зданий университета ИТМО, обрушилась кровля

В субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербурге, на улице Ломоносова, обрушилась кровля пятиэтажного здания НИУ ИТМО (Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики)", сообщает "Фонтанка".

По словам очевидцев, рухнувшая крыша пролетела с пятого по первый этаж, образовав сквозное отверстие в здание. Это произошло днем, студенты и преподаватели, около 60 человек, было спешно эвакуированы.

Однако, по предварительным данным, более двадцати человек могли быть заблокированы в учебных кабинетах.

Есть ли жертвы, в МЧС пока сказать не берутся.

Очевидцы сообщают, что площадь обрушения – 150 кв. м.

На месте происшествия работают экстренные службы; там же находятся чиновники и представители администрация Петербурга. К зданию ИТМО прибыли десятки машин спецтехники. Работают медики и пожарные.

Университет ИТМО располагается более чем в десяти различных зданиях, также ему принадлежат несколько общежитий. Вуз включает в себя 19 факультетов (среди которых – два института и одна академия), 7 научно-исследовательских институтов, около 110 кафедр.

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Суббота, 16 февраля 2019 г.
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