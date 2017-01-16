Доктор Лиза посмертно награждена медалью Следственного комитета РФ

В понедельник, 16 января, глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин сообщил на своей странице в Facebook, что Елизавета Глинка награждена посмертно медалью.

"Сегодня в Москве простились с Елизаветой Глинкой, создателем фонда "Справедливая помощь", известной правозащитницей, медиком, Человеком с огромным сердцем и открытой душой. Мы помним все, что Доктор Лиза сделала на этой земле во имя добра и справедливости и горько скорбим об утрате, думая о том, сколько добрых дел не успела завершить. Она любила жизнь и от чистого сердца на пределе возможностей помогала нуждающимся эту жизнь спасти и сохранить", - написал он.

Доктору Лизе присуждена медаль СК "За чистоту помыслов и благородство дел" "за бесценный вклад в торжество добра и мира на земле", - указал глава СК.

16 января Елизавета Глинка была похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Еще 47 погибших в авиакатастрофе над Черным морем были похоронены на военном кладбище в Мытищах.