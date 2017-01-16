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Элтон Джон и Мерайя Кери спели на свадьбе внучки совладельца Домодедова

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати

Легендарные рок-певцы сэр Элтон Джон и Мерайя Кери украсили своим присутствием свадьбу 19-летней Ирины Коган, внучки российского олигарха Валерия Когана – совладельца аэропорта Домодедово, крупнейшего в Восточной Европе.

Об этом событии, состоявшемся в минувшую субботу в лондонском отеле The Landmark London, где ночь в люксе стоит около полутора тысяч фунтов стерлингов, в сообщают 16 января российские и британские СМИ и, в частности, издание The Sun.

По сведениям издания, Кери, которая в течение часа исполняла своих хиты и, в том числе, песню We Belong Together, получила за перелет из США и выступление в общей сложности 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Сэр Элтон, который обычно берет не менее миллиона, посвятил молодоженам песню Tiny Dancer.

Среди гостей, пришедших поздравить молодых, был знаменитый испанский актер Антонио Бандерас, а также звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Анна Нетребко и продюсер Марк Ронсон.

19-летняя Ирина Коган вышла замуж за своего ровесника Дэниела Кенвэя, с которым познакомилась в Лондоне, где она живет и учится.

65-летний Валерий Коган – один из богатейших людей России, его состояние оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Он проживает в городе Гринвич, штат Коннектикут, в особняке стоимостью 18 миллионов долларов и, как пишет издание, раздражает соседей показной роскошью. Кроме того, он владеет недвижимостью в России и Израиле, где ему принадлежит самый дорогой в стране частный дом – уменьшенная копия Белого дома в США.

Два года назад Валерий Коган занимал 41-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. 36-летний сын миллиардера Александр Коган известен также как популярный певец, не жалеющий средств на собственную раскрутку. Так, несколько лет назад на презентацию своего альбома Коган-младший привез в Москву в качестве тамады Хулио Иглесиаса, уточняет издание Life.

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