16 января 2017 г.
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В мире

В Москве проходит траурная церемония прощания с Доктором Лизой

время публикации: 08:56 | последнее обновление: 08:56 блог версия для печати фото
Елизавета Глинка, "Доктор Лиза"

В понедельник, 16 января, в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве проходит церемония прощания с Елизаветой Глинкой, известной также как Доктор Лиза, которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море 25 декабря прошлого года.

Позже на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.

Самолет Ту-154 министерства обороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря 2016 года на второй минуте полета после вылета из аэропорта Адлера. Жертвой этой авиакатастрофы 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. См. полный список имен погибших. "Доктор Лиза" летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

12 января российская газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию причин катастрофы, писала, что следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили. В публикации отмечалось, что на днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154. На основании проведенных экспертиз высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы.

Означает ли это, что исключена и возможность диверсии, выразившейся в преднамеренном нанесении ущерба перед вылетом самолету, который должен был лететь в Сирию, непонятно.

Ранее высказывалось несколько версий причин падения самолета. Основные из них: 1) техническая неисправность (в том числе, рассинхронизация при убирании закрылков), 2) ошибка экипажа, 3) теракт (бомба в самолете, атака с применением ПЗРК и т.п.), 4) некачественное топливо, 5) попадание в двигатель посторонних предметов. В пользу первых двух версий говорят сведения диспетчерской службы, согласно которым самолет взлетел, затем набор высоты прекратился, и начался разворот со снижением. В процессе разворота или после него самолет мог врезаться в воду. Это возможно при потере тяги (например, если возникли проблемы с двигателем) и полном или частичном отказе управления.

В социальных сетях и некоторых публикациях СМИ со ссылкой на свидетелей катастрофы говорилось о вспышке в небе, возможно, при взрыве самолета. Но источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии заявил, что эта вспышка не имеет отношения к катастрофе Ту-154, так как была снята примерно через полчаса после того, как разбился самолет.

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// NEWSru.co.il // В мире // 13 января 2017 г.
Среди жертв катастрофы Ту-154 опознана Елизавета Глинка, похороны намечены на 16 января







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