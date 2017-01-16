МИД РФ принял "дорогих друзей" из ФАТХ, ХАМАС, "Исламского джихада" и других группировок

В понедельник, 16 января, в министерстве иностранных дел России в Москве состоялась встреча представителей различных палестинских движений и партий с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Департамент информации российского МИДа публикует текст вступительного слова Лаврова, прозвучавшего на этой встрече: "Уважаемые гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать на встрече в Москве представителей большинства, если не всех, отрядов наших палестинских коллег. Из регулярного общения с российскими друзьями вы знаете очень хорошо, что наша страна является принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел десять лет назад. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что за этот период можно было не раз убедиться, что отсутствие единства негативно сказывается на решениях палестинской проблемы. Мы убеждены, что для реализации неотъемлемых прав палестинского народа необходимо пойти на непростые, но столько востребованные сегодня компромиссы. В конце концов, вас всех, как мы понимаем, объединяет общая цель создания независимого и жизнеспособного палестинского государства, которое живет в мире и безопасности бок о бок со всеми своими соседями. Большинство из вас уже присутствовали на похожей встрече, которая проводилась в 2011 году в Подмосковье, в ходе которой мы предоставили вам возможность в этом кругу откровенно и без каких-либо вмешательств со стороны обсудить, что можно сделать для продвижения к этим общим для всех целям. Мы знаем, что целый ряд государств ближневосточного региона заинтересован в том, чтобы помочь вам вновь обрести единство. Предпринимались попытки организации подобных встреч на региональном уровне. Как я понимаю, постепенно срочность и необходимость движения к единству начинает завоевывать умы. Мы приветствуем состоявшееся несколько дней назад в Бейруте заседание подготовительного комитета Палестинского Национального Совета, в ходе которого было принято важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию ваших рядов и формирование общими усилиями правительства национального единства, компетенция которого распространялась бы на все палестинские территории. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а воплощалось в практические дела. Здесь много ваших друзей ‒ граждан России, известных выдающихся востоковедов, арабистов, которые, как я убежден, в частных неофициальных контактах поделятся своим видением нынешней ситуации не только в межпалестинских делах, но и в регионе в целом. Особо хотел бы приветствовать здесь В.В.Наумкина, который как в личном качестве, так и в качестве Научного руководителя Института востоковедения РАН очень много делает для обеспечения максимально комфортных условий для встреч на российской земле, когда вам это требуется".

15-17 января в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук проходят неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства, в которых принимают участие представители палестинских организаций, многие из которых признаны в США и ЕС террористическими, но не признаются таковыми в России.

На переговоры прибыли представители следующих движений и группировок: "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", (ИД) "Народный Фронт освобождения Палестины" (НФОП), "Демократический фронт освобождения Палестины" (ДФОП), "Палестинская национальная инициатива", "Коммунистическая партия Палестины".

Российские СМИ цитируют заявление Лаврова и выступления некоторых палестинских лидеров, присутствующих в Москве, но не приводят список участников этой встречи. Однако многих из них можно идентифицировать по фотографиям, публикуемым международными агентствами и палестинскими СМИ.

Российскую сторону на переговорах представляют профессор-востоковед Виталий Наумкин и генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Шафиг Пшихачев. Также во встречах участвуют: посол Палестины в Москве Абд аль-Хафиз Нуфаль, секретарь исполкома ООП Саиб Арикат, член политбюро ФАТХ Аззам аль-Ахмад, заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, представитель руководства "Палестинского исламского джихада" Ануар Абу Таха, представитель исполкома ООП и глава "Палестинского фронта народной борьбы" (ПФНБ) Ахмад Мадждалани, председатель политбюро "Демократического фронта освобождения Палестины" (ДФОП) Каис Абд аль-Карим, член политбюро "Демократического фронта освобождения Палестины" Али Фейсал, председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути, Ахмад Бсайсу (кого представляет, неизвестно) и другие.

Примечательно, что большинство палестинских СМИ или не пишут пока ничего про переговоры в Москве, или освещают их крайне скупо. Подробнее прочих публикации по теме на сайте "Палестинского информационного центра", принадлежащего ХАМАС. ПИЦ отмечает, что встречи в Москве проходят в разгар энергетического кризиса в Газе, вызванного блокадой. Издание цитирует, прежде всего, замглавы политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука, который высоко оценил результаты предыдущей встречи в Бейруте и назвал позитивной роль России в процессе внутрипалестинского примирения. При этом Абу Марзук резко раскритиковал Парижскую конференцию, которая проходила без участия Израиля и палестинских представителей. По его мнению, эта конференция была не только бессмысленной, но и может иметь катастрофические последствия.

ПИЦ также приводит комментарии Мустафы Баргути, Ахмада Мадждалани и Аззама аль-Ахмада по поводу необходимости национального единства на фоне попыток правительства Израиля "уничтожить палестинское дело".

Агентство РИА Новости также приводило комментарий Аззама аль-Ахмада, сказавшего, что ФАТХ надеется договориться с ХАМАС о проведении всеобщих выборов к июню 2017 года.

Предыдущая встреча представителей ФАТХ и ХАМАС в Москве проходила в мае 2011 года. Нынешняя встреча началась одновременно с парижской конференцией, на которой обсуждались пути урегулирования палестино-израильского конфликта без участия Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал мероприятие в Париже "палестинской аферой под французским покровительством", но по поводу встреч в Москве комментариев не давал.

Находящийся в Москве секретарь исполкома ООП Саиб Арикат сообщил, что председатель ПНА Махмуд Аббас, отправившийся с визитом во Францию, попросил президента РФ Владимира Путина убедить президента США Дональда Трампа не переносить американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль относит к террористическим организациям ХАМАС, "Исламский джихад", ДФОП, НФОП, ПФНБ и боевые подразделения ФАТХ. Те же организации (кроме ДФОП) признают террористическими власти США и Европейский союз. Но Россия ни одну из этих организаций к террористическим не относит, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками этих группировок, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАС на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАС.

Российские власти не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАС на территории РФ. Председатель политбюро ХАМАС Халид Машаль посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.





