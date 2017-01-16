Обама дал интервью CBS и разъяснил, почему он не ветировал резолюцию Совбеза ООН

Уходящий президент США Барак Обама дал накануне интервью программе "60 минут" телеканала CBS, в ходе которого утверждал, что антиизраильская резолюция Совбеза ООН, которую Вашингтон не ветировал, не нанесла существенного урона американо-израильским отношениям.

"Я не думаю, что это причинило большой урон отношениям между США и Израилем. Если вы скажете, что премьер-министр Нетаниягу был разозлен, то он злился много раз за время моего пребывания на посту президента – сделка с Ираном, отказ признать поселения. Словом, ничего нового", – утверждал Обама в беседе с ведущим Стивом Крофтом.

"И несмотря на весь этот шум и гам, мы продолжаем сотрудничество в военной области, в разведке. Мы их защищаем всеми возможными способами. А что касается палестино-израильского конфликта, то он все усугубляется", – приводит издание слова уходящего президента.

Обама, впрочем, признал, что поселения не являются главной причиной конфликта, однако назвал их одним из факторов, которые затрудняют решение проблемы.

Глава Белого дома разъяснил, почему он воздержался от наложения вето на антиизраильскую резолюцию, заявив, что проблема поселений становится все более трудной для разрешения и не оставляет возможности для создания палестинского государства. Он напомнил, что говорил об этом в течение всей своей восьмилетней каденции на посту главы государства, и утверждал, что хотел таким образом привлечь к ней внимание мирового сообщества.

На прошлой неделе в интервью Второму каналу израильского ТВ Обама заявил в беседе с ведущей Иланой Даян, что он был добрым другом Израиля все эти восемь лет, напомнил о 38 миллиардах военной помощи, которую Израиль получит в течение десяти ближайших лет в рамках подписанного в сентябре прошлого года соглашения, и выразил уверенность, что военная мощь еврейского государства позволяет ему пойти на риск ради мира: "Речь идет не о глупом и безответственном риске, а о некоторой доле риска".