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Стрельба в мексиканском клубе The Blue Parrot: есть погибшие

время публикации: 18:01 | последнее обновление: 18:01 блог версия для печати фото
Стрельба в мексиканском клубе The Blue Parrot: есть погибшие

Не менее шести человек стали жертвами стрельбы в ночном клубе The Blue Parrot, расположенном в мексиканском курортном городе Пайя дель Кармен на побережье Карибского моря.

Еще девять человек получили ранений различной степени тяжести, сообщает в понедельник, 16 января, сайт телеканала CBS News.

Эта информация была получена от офицера местной полиции, говорившего на условиях анонимности, поскольку издан запрет на разглашение подробностей происшествия.

Мотивы этого преступления остаются пока не известными, полиция допрашивает свидетелей. Сообщается, что в клубе The Blue Parrot проходил фестиваль электронной музыки. На его странице в социальной сети Facebook говорится, что полиция подтвердила гибель четырех человек, которые были убиты вооруженными преступниками за стенами клуба.

Телеканал UNO TV уточняет, что среди убитых – один итальянец, два канадца и один гражданин Колумбии. Организаторы фестиваля сообщают, что погибли три телохранителя, которые пытались защитить своих боссов. Прокуратура отмечает, что не имеет оснований говорить о теракте.

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