Художник Павленский, обвиненный в изнасиловании, бежал с семьей во Францию

Художник-акционист Петр Павленский, подвергавшийся преследованию властей, уехал из России во Францию, где намерен попросить политическое убежище, сообщает 16 января сайт телеканала "Дождь".

В настоящее время в отношении художника и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера"). По словам Павленского, заявление подала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Он решительно отвергает эти обвинения и называет жалобу актрисы "доносом". Павленский убежден, что это уголовное дело используется правоохранительными органами для того, чтобы изъять его из российской политической жизни.

Отметим, что максимальный срок наказания по данной статье УК РФ – десять лет лишения свободы.

"Нас встретили 14 декабря в "Шереметьеве“", и тогда нам показали всю серьезность намерений. И после семи часов, проведенных в Следственном комитете, после двух допросов, одного – меня, другого – Оксаны (потому что заявление на нас обоих), нам неожиданно дают уйти из Следственного комитета. Нас вызывает один из начальников, хотя мы уже ждем конвоя, и говорит:"Вы знаете, в моем деле главное – это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но конечно вы являйтесь по первому звонку" , – приводит издание рассказ Павленского.

Сразу после этого допроса художник с женой и детьми сел в автомобиль и поехал на Украину, откуда улетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила, что сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Динзе отметила, что, согласно сложившейся в России практике, по одному заявлению потерпевшей возбуждают менее 10% уголовных дел.

Петр Павленский привлекался к суду за акцию "Свобода" в 2014 году. Тогда активисты построили баррикады и подожгли покрышки на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Также художник зашивал себе рот, обматывался колючей проволокой у здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, прибивал свою мошонку к каменной брусчатке на Красной площади, и отрезал часть уха, сидя на заборе института психиатрии имени Сербского, причем последние акции он предпочитал проводить в обнаженном виде.

В ноябре 2015-го Павленский был задержан при попытке поджечь дверь здания ФСБ в Москве. В июне он был признан виновным по статье "повреждение культурного наследия" и отпущен на свободу из зала суда, который приговорил его к выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей.