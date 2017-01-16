Около Бишкека разбился турецкий самолет Boeing 747, не менее 20 погибших

В понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Бишкека разбился грузовой самолет Boeing 747 компании Turkish Airlines.

Как сообщает агентство Reuters, в результате этой катастрофы погибли не менее 16 человек: пилот самолета и 15 местных жителей.

Агентство "Интерфакс" передает, что погибли более 20 человек. Всего на борту самолета находились четыре члены экипажа.

Информация о жертвах уточняется.

Известно, что разбился самолет, который прибыл в Бишкек из Гонконга. На его борту не было пассажиров, только члены экипажа.

МЧС Киргизии передает, что Boeing 747 упал на дачный поселок, расположенный неподалеку от аэропорта "Манас". После падения самолета загорелись два дома.

"Интерфакс" сообщает, что разрушены не менее 10 частных домомв.





