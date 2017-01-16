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Опрос Gallup: Трамп демонстрирует самый низкий в истории США рейтинг

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:22 блог версия для печати фото
Опрос Gallup: Трамп демонстрирует самый низкий в истории США рейтинг

Результаты опроса, проведенного компанией Gallup и опубликованного в минувшую пятницу, свидетельствуют о том, что избранный президент США Дональд Трамп имеет накануне инаугурации беспрецедентно низкий рейтинг.

Об этом пишет в понедельник, 16 января, сайт телеканала CBS News.

Его вхождение в Белый дом одобряют лишь 44% респондентов, а 51% этим недовольны. В статье отмечается, что в этот период его предшественник Обама имел 83% поддержки, а не хотели его видеть на посту главы государства лишь 12% американцев.

Непопулярный Джордж Буш-младший также обошел Трампа по данному показателю – его поддерживали перед инаугурацией 61%, а не одобряли его избрание 25%. У Клинтона, которого сегодня признают одним из наиболее успешных президентов США, это соотношение составляло 68% к 18%.

В ходе данного исследования, проводившегося в период с 4-го по 8 января, были опрошены 1.032 граждан США, достигших совершеннолетия. Статистическая погрешность опроса составляет 4%.

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