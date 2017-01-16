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Ученые: самки предпочитают самцов, не подвергавшихся стрессу в детском возрасте

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Ученые: самки предпочитают самцов, не подвергавшихся стрессу в детском возрасте

Результаты исследований, проведенных сотрудниками британского Университета Бингемтона, свидетельствуют о том, что женщины интуитивно распознают мужчин, которые переживали стресс в подростковом возрасте, и предпочитают им психологически устойчивых партнеров, пишет таблоид The Daily Mail.

Опыты, которые ставились на лабораторных крысах, демонстрировали тягу самок к доминантным особям. Те же, кто находились в детстве под сильным эмоциональным давлением, имели значительно меньше шансов на спаривание.

Впрочем, как уточняет руководитель исследований Николь Кэмерон, те самцы, которые пережив стресс, преодолели его и стали лидерами, имеют больший успех у самок, чем те, кто никогда не находился под давлением. Однако сломленные и не справившиеся с испытаниями самцы практически не имеют шансов на взаимность – самки не хотят тратить время на лузеров.

Для того, чтобы проанализировать, как "социальная история" влияет на сексуальные предпочтения подопытных, исследователи подвергли группу крысят-самцов стрессу. Их перемещали из одной клетки в другую, меняя "компании" и вынуждая приспосабливаться к новым обстоятельствам. Некоторые из них преодолевали трудности и становились лидерами, другим это не удавалось.

По достижении детородного возраста эту группу крыс разбили на пары, в которых один самец был из переживших стресс, а другой – нет, и каждой из пар подсадили в клетку по самке.

Выяснилось, что те отчетливо предпочитают самцов, не подвергавшихся тяжелым испытаниям, а также тот факт, что пережитое в юности сильно влияет на сексуальное поведение и социальный статус в зрелом возрасте. Опыты подтвердили, что самки способны интуитивно определять доминантного партнера, его социальную историю и тянутся к лидерам.

Сегодня Николь Кэмерон и ее коллеги изучают влияние материнской заботы и пытаются понять, что происходит с теми, кто ее недополучил – с точки зрения социального статуса, а также способности к обучению и запоминанию.

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