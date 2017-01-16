16 января 2017 г.
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В мире

Глава МИД ФРГ: израильские поселения не должны мешать мирному процессу

время публикации: 13:47 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Франк Вальтер Штайнмайер

Израильские поселения не должны мешать попыткам реанимации мирных переговоров с палестинцами, но безопасность Израиля – также немаловажный вопрос.

Об этом заявил в понедельник, 16 января, министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, в кулуарах саммита глав МИД в Брюсселе, пишет новостное агентство Reuters.

"Для того, чтобы эти усилия увенчались успехом и привели к мирному сосуществованию на Ближнем Востоке требуется желание всех сторон конфликта", – приводит издание слова немецкого министра, сказанные в беседе с репортерами.

"Всем известно, что безопасность Израиля – важная составная часть этого соглашения, как и тот факт, что строительство в поселениях не должно подорвать основ данного процесса. Это нелегко, но альтернативы не существует", – заключил глава германского внешнеполитического ведомства.

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