Глава МИД ФРГ: израильские поселения не должны мешать мирному процессу

Израильские поселения не должны мешать попыткам реанимации мирных переговоров с палестинцами, но безопасность Израиля – также немаловажный вопрос.

Об этом заявил в понедельник, 16 января, министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, в кулуарах саммита глав МИД в Брюсселе, пишет новостное агентство Reuters.

"Для того, чтобы эти усилия увенчались успехом и привели к мирному сосуществованию на Ближнем Востоке требуется желание всех сторон конфликта", – приводит издание слова немецкого министра, сказанные в беседе с репортерами.

"Всем известно, что безопасность Израиля – важная составная часть этого соглашения, как и тот факт, что строительство в поселениях не должно подорвать основ данного процесса. Это нелегко, но альтернативы не существует", – заключил глава германского внешнеполитического ведомства.