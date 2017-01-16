Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы

К настоящему моменту эксперты опознали тела 15 из 37 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. Пятеро из них – дети, чем сообщается на сайте правительства Киргизии.

Там же приводится список жертв крушения грузового самолета Boeing 747-400 компании Avia Cargo Turkish, совершавшего рейс из Гонконга, который разбился 16 января на территории села Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области – недалеко от аэропорта "Манас".

Расследовать причины и обстоятельства этой трагедии предстоит США и Турции, о чем сообщае т в понедельник Межгосударственный авиационный комитет (МАК).