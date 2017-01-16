16 января 2017 г.
последняя новость: 19:29
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:56 Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы
18:22 Опрос Gallup: Трамп демонстрирует самый низкий в истории США рейтинг
18:01 Стрельба в мексиканском клубе The Blue Parrot: есть погибшие
17:54 МИД РФ принял "дорогих друзей" из ФАТХ, ХАМАС, "Исламского джихада" и других группировок
17:08 Элтон Джон и Мерайя Кери спели на свадьбе внучки совладельца Домодедова
16:14 Ученые: самки предпочитают самцов, не подвергавшихся стрессу в детском возрасте
14:35 Трамп готов отменить "крымские" санкции в обмен на ядерное разоружение
13:47 Глава МИД ФРГ: израильские поселения не должны мешать мирному процессу
12:25 Художник Павленский, обвиненный в попытке изнасилования, бежал с семьей во Францию
11:37 СМИ: Ким Кардашьян была ограблена бандой "стариков" под руководством алжирца
В мире

Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы

время публикации: 18:56 | последнее обновление: 18:56 блог версия для печати фото
Правительство Киргизии начало публикацию имен жертв авиакатастрофы

К настоящему моменту эксперты опознали тела 15 из 37 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. Пятеро из них – дети, чем сообщается на сайте правительства Киргизии.

Там же приводится список жертв крушения грузового самолета Boeing 747-400 компании Avia Cargo Turkish, совершавшего рейс из Гонконга, который разбился 16 января на территории села Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области – недалеко от аэропорта "Манас".

Расследовать причины и обстоятельства этой трагедии предстоит США и Турции, о чем сообщае т в понедельник Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 января 2017 г.
Около Бишкека разбился турецкий самолет Boeing 747, более 30 погибших







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017