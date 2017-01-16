Трамп готов отменить "крымские" санкции в обмен на сокращение ядерного оружия

Избранный президент США Дональд Трамп дал на этой неделе интервью газете The Times of London, в ходе которого сообщил: он намерен предложить российским властям отменить "крымские" санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений.

Об этом пишет в понедельник, 16 января, новостное агентство Reuters. В беседе с журналистом издания Трамп раскритиковал внешнюю политику его предшественников, назвал вторжение в Ирак "величайшей в истории ошибкой США, аналогичной швырянию камней в улей". В качестве альтернативы он собирается заключить с Москвой соглашение о ядерном контроле – первое посл подписанного Обамой в 2010 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Они наложили санкции на Россию – посмотрим, получится ли у нас предложить ей ряд выгодных сделок. Во-первых, я думаю, что количество ядерного оружия следует существенно уменьшить. С другой стороны, Россия несет огромный ущерб в связи с санкциями, и что-то должно произойти, что-то хорошее для большинства людей", – приводит издание слова 45-го президента США.

К настоящему моменту США и РФ являются крупнейшими в мире ядерными державами. В распоряжении Пентагона, по данным Госдепа, находится 1.367 ядерных боеголовок, Москва владеет 1.796-ю. В рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года обе страны обязались ограничить их количество.

В ответ на вопрос журналиста, кому он доверяет больше, Путину или Меркель, Трамп заявил: "Я пока готов доверять им обоим – посмотрим, как долго это продлится".