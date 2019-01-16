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"Аш-Шабаб": атака на Найроби стала ответом на признание Иерусалима

время публикации: 19:37 | последнее обновление: 19:55 блог версия для печати фото
"Аш-Шабаб": атака на Найроби стала ответом на признание Иерусалима
"Аш-Шабаб": атака на Найроби стала ответом на признание Иерусалима
"Аш-Шабаб": атака на Найроби стала ответом на признание Иерусалима

В среду, 16 января, спустя сутки после теракта в Кении, боевики группировки "Аш-Шабаб" распространили заявление, в котором говорится, что атака на отель в Найроби является ответом на признание Иерусалима столицей Израиля.

Это сообщение передала арабская редакция телеканала Euronews. "Моджахеды осуществили это нападение в качестве ответа на глупые заявления Дональда Трампа и провозглашение им Иерусалима столицей Израиля", - процитировал телеканал заявление террористов.

Несколькими часами ранее представители "Красного креста" в Кении сообщили, что не менее 50 человек, находившиеся в гостинично-офисном комплексе Dusit в момент атаки, считаются пропавшими без вести. Подтверждена гибель 16 человек, более 30 получили ранения.

Кенийская газета The Star написала, что среди погибших - американский бизнесмен еврейского происхождения Джейсон Спиндлер. В сентябре 2001 он работал в одном из двух зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, на которые была совершена авиаатака.

15 января группа боевиков подъехала к отелю на нескольких автомобилях. Две машины были взорваны перед зданием. После того, как террористы вошли в лобби, прогремел взрыв и раздались выстрелы. Только утром 16 января власти Кении сообщили, что "отель освобожден".

Ответственность за это нападение взяла на себя созданная в 2004 году группировка "Аш-Шабаб". Группировка финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими бизнесменами, а также собирает "налоги" с населения на подконтрольных территориях.



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