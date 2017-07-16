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Во Франции умерла Анн Голон – автор саги о красавице Анжелике

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
Анн Голон

В минувшую пятницу, 14 июля, в парижском пригороде Версаль скончалась в возрасте 95 лет французская писательница Анн Голон, автор серии исторических романов об Анжелике, которые она писала в соавторстве с мужем – Сержем Голоном.

Причиной смерти стал перитонит, сообщает в воскресенье, 16 июля, французское новостное агентство AFP со ссылкой на дочь писательницы.

Сага об Анжелике, переведенная на тридцать языков, состоит из 13 книг и представляет собой весьма успешную стилизацию под классический роман XVII века . На основе историй о красавице-авантюристке в 1960-х годах и в 2013 году были сняты несколько фильмов, ставших блокбастерами.

Анн и Серж Голон – литературный псевдоним семейной пары, Симоны Шанже и Всеволода Сергеевича Голубинова, умершего в 1972 году от инсульта. Дочери писательницы, Симон и Надин, утверждают, что главной в этом семейном проекте была их мать, а отец лишь ассистировал и подыскивал исторические материалы в библиотеке Версаля.

В 1957 году, в день рождения их третьего ребенка, первый том вышел во Франции. В качестве авторов фигурировали Анн и Серж Голон – введение мужского имени придавало этому произведению налет серьезности и достоверности, говорится в статье, опубликованной сайтом "Википедия".

Английское издательство опубликовало первую книгу в том же 1957 году под псевдонимом Сержанн Голон, не спросив о том мнение авторов, а в 1958 году книга была издана в США – под тем же именем.

Первый роман об Анжелике имел сногсшибательнй успех: 320 издателей из 63 стран мира продали в общей сложности более 150 млн экземпляров 13 книг серии. Помимо оригинальных изданий было выпущено много пиратских копий, которые не принесли автору денег.

В 1962 г. началась подготовка первого фильма об Анжелике, который вышел на экраны в 1964 году. Главную роль в этой картине исполнила звезда французского кинематографа Мишель Мерсье. После этого тиражи книги резко упали, а Симона Шанже потеряла авторские права и вынуждена была начать судебный процесс.

В последние годы молодое поколение европейцев стало проявлять особый интерес к книгам об Анжелике – возросли продажи тех книг, по которым не были сняты фильмы.

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