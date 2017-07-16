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В мире

Пожар в дачном поселке в Братске, не менее семи погибших

время публикации: 05:43 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
Пожар в дачном поселке в Братске, не менее семи погибших

В ночь на воскресенье, 16 июля, в садоводстве "Железнодорожник", расположенном на окраине города Братск в Иркутской области России, в результате пожара в одном из частных домов погибли не менее семи человек, сообщает РИА Новости.

По оценке МЧС, причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки.

Отмечается, что сгорел стоявший на отшибе дачный дом, который не был оборудован печным отоплением и был предназначен для проживания только в летнее время.

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