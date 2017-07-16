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В мире

Американец приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки

время публикации: 06:49 | последнее обновление: 06:51 блог версия для печати фото
Американец приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки

Окружной суд в Санта-Кларе (Калифорния, США) приговорил к 16 годам тюрьмы 26-летнего Роберта Роя Фармера, признанного виновным в убийстве 21 кошки, пишет сайт USA Today.

Преступления были совершены в сентябре-октябре 2015 года. В этот период в районе Кэмбриан парк в Сан Хосе стали исчезать кошки, которых позже находили мертвыми. Следствие установило, что все эти кошки были убиты.

8 октября 2015 года полиция задержала Роберта Роя Фармера, который спал в своей машине на автостоянке около торгового центра Home Depot, при этом на приборной панели салона автомобиля лежала мертвая кошка. В машине при обыске были найдены охотничий нож, окровавленные перчатки и клочья кошачьей шерсти.

Фармер признал себя виновным в убийстве 21 кошки, он также рассказал следователям, что некоторых кошек выманивал из домов для того, чтобы потом их убить.

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