Студентка из Индианы, расставшаяся с женихом, устроила "свадьбу" для 150 бездомных

Сара Камминс и Логан Арауджо планировали сыграть свадьбу в отеле Ritz Charles, расположенном в городке Кармель к северу от Индианаполиса, но за неделю до назначенной даты молодые люди расстались. Однако 30.000 долларов, потраченные на это мероприятие для 170 человек, не пропали даром – Сара пригласила в отель местных бомжей и устроила для них роскошную вечеринку.

Об этом удивительном поступке пишет в воскресенье, 16 июля, газета Тhe Indianapolis Star.

Камминс, 25-летняя студентка факультета фармакологии в Университете Пердью, не объяснила журналистам причины разрыва, сказав лишь, что это решение далось ей нелегко, и сердце ее разбито. Но затем она решила извлечь пользу из этого печального события: девушка связалась с руководством приютов для бездомных в Индианаполике и Ноблзвилле и пригласила их клиентов на роскошный ужин в отеле, где их ждали изысканные угощения – глазурованные в вине фрикадельки, козий сыр, чесночная брускетта, куриные грудки с артишоками, сливочный соус "шардоне" и свадебный торт.

Праздник проходил на свежем воздухе в садовом павильоне отеля, куда гостей привезли два автобуса, также арендованные на деньги, предназначенные для свадьбы.

"По крайней мере, у меня останутся приятные воспоминания об этом событии, а кроме того я хотела убедиться, что свадебное торжество было идеально организовано", – приводит издание слова благотворительницы.