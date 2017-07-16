Арестована банда, продававшая мясо больных лошадей под видом говядины

Сотрудники общеевропейской полиции Europol арестовали 66 человек, подозреваемых в том, что сбывали гражданам ЕС конину, не соответствующую пищевым стандартам, которую выдавали за говядину, использовав фальшивые документы.

Об этом пишет в воскресенье, 16 июля, новостное агентство Reuters.

Кроме того, сотрудники правоохранительной службы арестовали банковские счета подозреваемых и конфисковали принадлежащую недвижимость и роскошные автомобили.

Начало этого скандала относится к 2013 году, когда проверки, проведенные в Ирландии, выявили наличие конины в целом ряде продуктов.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники использовали мясо испанских и португальских лошадей – больных или умерших. Испанская полиция отправила фальшивые документы на эти изделия в Бельгию, которая является самым крупным экспортером продуктов питания в ЕС.

Европол сообщает, что главный подозреваемый, гражданин Нидерландов, был задержан в Бельгии, остальные 65 – в Испании. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, подделке документов, препятствовании правосудию, преступлениях в отношении общественного здравоохранения, отмывании денег и участии в преступном сговоре.

В статье отмечается, что конина вместо говядины была обнаружена в 5% от общего количества продуктов питания, продаваемых на территории ЕС.