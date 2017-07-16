В результате авиакатастрофы погиб правнук легендарного Леви Стросса

В результате крушения частного самолета, которое произошло в минувший четверг в окрестностях аэропорта Сономы, штат Калифорния, погиб 38-летний Уильям Сакс Голдман, отпрыск семьи знаменитых еврейских финансистов и член правления американской неправительственной организации Тhe New Israel Fund (NIF).

Эту авиакатастрофу расследует Федеральное управление гражданской авиации США, пишет в воскресенье, 16 июля, газета The Los Angeles Times.

На борту рухнувшего самолета находились также двое детей Уильяма и их няня. Все трое выжили – они были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Уильям Голдман был правнуком знаменитого Леви Стросса, основателя легендарной компании по производству джинсов, и наследником его состояния. Его дед и бабка, Ричард и Рода Голдманы, учредили фонд Goldman Environmental Prize, называемый также "Зеленым Нобелем".

Этот фонд был одним из главных спонсоров программы "Таглит" и поддерживал проекты, связанные с религиозным плюрализмом, охраной окружающей среды и социальной справедливости в Израиле.

Голдман работал помощником преподавателя на факультете международных отношений в Университете Сан-Франциско, его специализацией были история Испании, международная политика и политология.