В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования

Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за посев или выращивание малого количества конопли для личного пользования.

Согласно сообщению Конституционного суда, такое решение принято на основании обращения группы граждан страны, которые внесли иски с требованием признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса, касающихся выращивания конопли для личного пользования, передает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, речь идет о нормах, согласно которым лишением свободы наказывается посев, выращивание или культивирование 63,73 грамма, 150,72 грамма и 265,49 грамма конопли.

Конституционный суд постановил, что в случае с 63,73 гр. и 150,72 гр. конопли "опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования".

Что касается уголовного наказания за посев и выращивание 265,49 гр. конопли, оно осталось в силе, поскольку в этом случае существует угроза распространения наркотиков.