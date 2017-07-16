16 июля 2017 г.
последняя новость: 02:32
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:41 В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
21:56 США поддержали действия Израиля на Храмовой горе
19:16 Мужчина ушел от 60-летней жены, когда она родила ребенка после долгих лет лечения
16:21 Умерла Мириам Мирзахани, первая в истории женщина, получившая премию Филдса
15:12 В сети распространили лживые слухи о "гибели в автокатастрофе" Мистера Бина
14:52 В Подмосковье пациентка напала с кулаками на фельдшера
13:07 Кадыров предложил отправить чеченских геев в Канаду, чтобы "очистить кровь"
12:19 Пассажир EasyJet возмущен непристойным поведением пары, сидевшей рядом с ним
09:11 В еврейском летнем лагере штата Нью-Джерси умер 11-летний мальчик
06:56 Жертвами пожара в высотном доме в Гонолулу стали не менее трех человек
В мире

В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования

время публикации: 01:41 | последнее обновление: 01:46 блог версия для печати фото
В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования

Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за посев или выращивание малого количества конопли для личного пользования.

Согласно сообщению Конституционного суда, такое решение принято на основании обращения группы граждан страны, которые внесли иски с требованием признать неконституционными несколько норм Уголовного кодекса, касающихся выращивания конопли для личного пользования, передает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, речь идет о нормах, согласно которым лишением свободы наказывается посев, выращивание или культивирование 63,73 грамма, 150,72 грамма и 265,49 грамма конопли.

Конституционный суд постановил, что в случае с 63,73 гр. и 150,72 гр. конопли "опасность сбыта наркотических веществ отсутствует, поскольку это количество конопли может применяться только для личного пользования".

Что касается уголовного наказания за посев и выращивание 265,49 гр. конопли, оно осталось в силе, поскольку в этом случае существует угроза распространения наркотиков.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 14 мая 2017 г.
Минздрав разрешил курить медицинскую марихуану за пределами квартиры
// NEWSru.co.il // Здоровье // 10 апреля 2017 г.
В Уругвае начнут продавать каннабис в аптеках без рецепта
// NEWSru.co.il // Здоровье // 23 января 2017 г.
Министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследование каннабиса
// NEWSru.co.il // Здоровье // 19 июля 2015 г.
Марихуана помогает сломанным костям срастаться быстрее
// NEWSru.co.il // В мире // 26 февраля 2015 г.
В Вашингтоне легализовали хранение и употребление марихуаны







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017