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На "американских горках" в Мадриде столкнулись два состава

время публикации: 22:17 | последнее обновление: 22:17 блог версия для печати фото
На "американских горках" в Мадриде столкнулись два состава

В воскресенье, 16 июля, в парке развлечений в Мадриде произошло ЧП, в результате которого пострадали не менее 27 человек.

По информации Europa Press, на аттракционе "Поезд из шахты", являющемся разновидностью "американских горок", столкнулись два состава.

По словам очевидцев, состав, который должен был, завершив маршрут, остановиться, по неизвестной причине продолжил движение и врезался в поезд, который только готовился выехать. В двух составах находились 33 человека, включая шестерых детей младше 10 лет.

27 человек были доставлены в три мадридских госпиталя с легкими травмами.

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