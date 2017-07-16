Нетаниягу в Париже: "Ваша борьба – это наша борьба, мы защищаем цивилизацию"

В воскресенье, 16 июля, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже и принял участие в траурной церемонии, посвященной 75-летию начала депортации евреев-парижан в лагеря смерти.

Напомним, что в июле 1942 года французская полиция арестовала 13.000 евреев, в числе которых было множество детей. Их держали четыре дня на стадионе Vélodrome d'Hiver – в ужасающих условиях, после чего отправили в лагерь смерти Освенцим. Всего лишь несколько сотен из них остались в живых.

Среди сотен присутствующих был 92-летний уроженец Страсбурга Ноах Клигер, переживший Холокост. Он прибыл на церемонию по личному приглашению премьер-министра Нетаниягу. В начале выступления израильский лидер обратился к Макрону по-французски: "Господин президент, я не очень хорошо говорю по-французски, но здесь, в Париже, я хотел бы сказать несколько слов на вашем языке, который был родным для тысяч евреев, чью память мы чтим сегодня.

Приглашение вспомнить их вместе – это мощный жест, который является свидетельством глубокой многолетней дружбы и между французами и израильтянами. Я от всего сердца благодарю вас, господин президент, Францию и французский народ". Затем премьер-министр Нетаниягу продолжил свою речь по-английски: "Господин президент, два дня назад в Ницце вы назвали происходящее сегодня войной цивилизаций. Я с вами полностью согласен. Радикальные исламисты, шииты-экстремисты во главе с Ираном и сунниты-экстремисты во главе с ИГ, стремятся уничтожить нашу общую цивилизацию, уничтожить нас и Европу. Это совершенно ясно каждому, кто слышит, что они говорят, что проповедуют, чему учат своих последователей и их детей. Они стремятся подчинить, подвергнуть гнету, поработить, а в конечном итоге уничтожить европейскую цивилизацию.

Израиль – лишь первая из их целей. Не мы причина их ненависти, наоборот – они ненавидят Израиль из-за Запада, потому что справедливо считают Израиль форпостом наших общих ценностей: свободы, человечности, демократии.

Они пытаются уничтожить нас, но также пытаются уничтожить вас, а поскольку Франция – ведущая мировая державаи развитая демократия, не обходят и ее. В Ницце, Париже и в других городах варварский террор жестоко расправился с французскими гражданами. Они нападают на французских евреев в Тулузе и в Париже, а недавно убили Сару Халими.

Господин президент, вы мужественно и с достоинством противостоите террористической чуме. Вы открыто осуждаете антисемитизм и боретесь с ним, вы осуждаете фанатизм, который стремится уничтожить наш мир, и боретесь с ним. Я был глубоко впечатлен тем, что свой первый визит за пределы Франции вы совершили в Мали, где эта раковая опухоль пытается съесть сердце Африки, а затем распространиться на другие страны. Господин президент, ваша борьба – это наша борьба. Фанатики радикального ислама, которые стремятся уничтожить вас, стремятся уничтожить и нас. Мы должны противостоять им вместе и победить их вместе, ради памяти тех, кто был здесь уничтожен и во имя будущих поколений. Давайте обеспечим победу ценностям свободы, равенства и братства. Давайте помнить прошлое и обеспечивать наступление будущего".

В ответном слове Макрон призвал реанимировать мирный процесс, который должет привести в результате к созданию независимого палестинского государства, и обещал сделать ради этой цели "все возможное", пишет новостное агентство АР.

Французский лидер также осудил теракт на Храмовой горе, в ходе которого погибли два офицера полиции. Он утверждал, что его заботит безопасность Израиля, а также поселенческая экспансия, которая якобы ей угрожает.

Макрон и Нетаниягу обсудили, помимо этого, ситуацию в Сирии и в мире и обещали укреплять двустороннее экономическое сотрудничество.