Умер актер Владимир Толоконников, исполнивший роль Шарикова

В воскресенье, 16 июля, на 75-м году жизни умер актер Владимир Толоконников, наиболее известный как исполнитель роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме "Собачье сердце".
Как сообщает РИА Новости, Толоконников скончался в ночь на воскресенье в Москве, куда он вернулся после съемок в Геленджике.
Владимир Толоконников. Краткая биография
Родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. После окончания школы проходил срочную армейскую службу в ракетных войсках, в том числе на территории ГДР. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.
Служил в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате с момента окончания театрального училища.
Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.
Сыграл главную роль в комедийном фильме П.В.Точилина "Хоттабыч", воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной интернет-культурой.
В общей сложности, Владимир Толоконников сыграл более чем в 60 фильмах и примерно десяти спектаклях. Работал в Русском театре драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.
Был удостоен звания заслуженного артиста Казахской ССР.
Был женат (жена умерла в 2013 году), вырастил двух сыновей, младший из которых по профессии тоже актер театра и кино.