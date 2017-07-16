Умер актер Владимир Толоконников, исполнивший роль Шарикова

В воскресенье, 16 июля, на 75-м году жизни умер актер Владимир Толоконников, наиболее известный как исполнитель роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме "Собачье сердце".

Как сообщает РИА Новости, Толоконников скончался в ночь на воскресенье в Москве, куда он вернулся после съемок в Геленджике.

Владимир Толоконников. Краткая биография

Родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. После окончания школы проходил срочную армейскую службу в ракетных войсках, в том числе на территории ГДР. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Служил в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате с момента окончания театрального училища.

Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноимённой повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.

Сыграл главную роль в комедийном фильме П.В.Точилина "Хоттабыч", воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной интернет-культурой.

В общей сложности, Владимир Толоконников сыграл более чем в 60 фильмах и примерно десяти спектаклях. Работал в Русском театре драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

Был удостоен звания заслуженного артиста Казахской ССР.

Был женат (жена умерла в 2013 году), вырастил двух сыновей, младший из которых по профессии тоже актер театра и кино.