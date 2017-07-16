Нетаниягу и Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже

В воскресенье, 16 июля, глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.

По окончании встречи лидеры двух стран должны выступить с совместным заявлением.

Ранее Нетаниягу принял участие в церемонии в честь 75-ой годовщины депортации французских евреев в концентрационные лагеря.

"Радикальный ислам хочет уничтожить нашу общую цивилизацию, они стремятся разрушить Европу. Ваша борьба – это наша борьба. Мы должны вместе выступить против последователей радикального ислама", - сказал премьер-министр президенту Франции.