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В мире

Нетаниягу и Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Нетаниягу и Макрон встретились в Елисейском дворце в Париже

В воскресенье, 16 июля, глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.

По окончании встречи лидеры двух стран должны выступить с совместным заявлением.

Ранее Нетаниягу принял участие в церемонии в честь 75-ой годовщины депортации французских евреев в концентрационные лагеря.

"Радикальный ислам хочет уничтожить нашу общую цивилизацию, они стремятся разрушить Европу. Ваша борьба – это наша борьба. Мы должны вместе выступить против последователей радикального ислама", - сказал премьер-министр президенту Франции.

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