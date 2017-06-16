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Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль

время публикации: 19:05 | последнее обновление: 19:46 блог версия для печати фото
Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль
Гельмут Коль и Михаил Горбачев
Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль
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В пятницу, 16 июня, в городе Людвигсхафен-на-Рейне, в своем доме, скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль, сообщает Deutshe Welle. Ему было 87 лет.

Коль занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение страны.

Гельмут Коль родился в 1930 году в Людвигсхафене в религиозной католической семье. В университете Франкфурта-на-Майне и Гейдельберга он изучал право, историю и общественно-политические науки. В Христианско-демократический союз, который он возглавил в 1973 году, Коль вступил еще школьником - в 1946 году. Депутатом бундестага от этой партии Коль был с 1976 по 2002 годы.

В 1982 году Гельмут Коль стал канцлером в результате первого в истории бундестага удавшегося вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту и развала коалиции между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СВдП). У власти Коль оставался рекордный срок - 16 лет. Объединение Германии весьма положительно отразилось на дальнейшей карьере Коля на посту федерального канцлера.

В последние годы экс-канцлер тяжело болел. После травмы головы, которую он получил в результате падения, Коль с 2008 года перемещался в инвалидном кресле.

В сообщении, опубликованном пресс-службой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, говорится: "Я глубоко сожалею о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Он был одним из самых больших друзей Израиля, он всегда придерживался идеи обеспечения безопасности Израиля. Коль был лидером, объединившим Германию решительной и твердой рукой. Его симпатии к Израилю и сионизму нашли отражение в наших с ним многочисленных встречах, а также в его твердой произраильской позиции, которую он неизменно демонстрировал в Европе и на международных форумах. Я выражаю соболезнования семье Коля и немецкому народу".

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Пятница, 16 июня 2017 г.
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