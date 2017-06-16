Пожар в Grenfell Tower: в списке "пропавших" множество детей и выходцев с Ближнего Востока

Расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, в результате которого на западе Лондона полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower, продолжается.
В этом доме, по разным данным, проживали от 400 до 600 человек. До сих пор остается неясным, скольким из них удалось спастись.
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Официальных сведений о том, сколько всего людей погибло вследствие этого пожара, происшедшего рано утром 14 июня, до сих пор нет. Не опубликованы и полные списки пропавших без вести.
Тем временем в британских СМИ и социальных сетях публикуются сведения о возможных жертвах пожара в Grenfell Tower, среди которых есть множество выходцев из других стран – в том числе с Ближнего Востока и из Африки.
По состоянию на 15 июня, власти Великобритании подтверждали гибель только 17 человек. Но эксперты говорят, что погибли не менее 100, а возможно и сотни людей.
Британские издания Telegraph, Sky News и Daily Mail называет следующие имена "пропавших без вести":
- Лукас Джеймс (12 лет)
- Айзек Шаво (5 лет)
- Глория Тревисан (27 лет, из Италии)
- Марко Готтарди (27 лет, из Италии)
- Марием Эльджвахри (около 20 лет)
- Хадиджа Сайэ (24 года)
- Мэри Менди (около 60 лет)
- Мухаммад аль-Хаджали (23 года, беженец из Сирии)
- Абдул Азиз аль-Уахаби (52 года)
- Фузиа аль-Уахаби (42 года)
- Ясин аль-Уахаби (21 год)
- Нурхуда аль-Уахаби (15 лет)
- Мехди аль-Уахаби (8 лет)
- Айзек Паулос (2 года)
- Шейла Смит (84 года)
- Зайнаб Дин (около 35 лет)
- Джеремия Дин (дошкольного возраста)
- Джессика Урбано (12 лет)
- Али Явар Джафари (82 года)
- Хамид Кани (61 год, из Ирана)
- Сабер Неда (57 лет)
- Мухаммад Неда (около 50 лет)
- Нура Джамаль Кидир (около 35 лет)
- Хашим Кидир (около 40 лет)
- Яхья Кидир (13 лет)
- Фирдоуз Кидир (11 лет)
- Якуб Кидир (6 лет)
- Надя Шукейр (около 20 лет)
- Мо Тукку (около 30 лет)
- Стив Пауэр (63)
- Хешам Рахмен (57 лет)
- Фрас Ибрагим (около 30 лет)
- Эзра Ибрагим (около 30 лет)
- Фатиа Ахмен (около 70 лет)
- Ранья Ибрагим (около 30 лет) и двое ее детей 3 и 5 лет
- Тони Диссон (65 лет)
- Раймонд Бернард (возраст неизвестен)
- Деннис Мерфи (около 50 лет)
- Фара Рамдан (около 25 лет)
- Омар Белкади (около 30 лет)
- 6-месячная дочь Фары и Омара
Издание The Sun пишет, что в списках пропавших без вести числятся 65 имен.
The Sun также публикует имя жильца, из-за возгорания неисправного холодильника в квартире которого сгорел весь дом. Это 44-летний Бехаилу Кебеде. Он же первым позвонил в противопожарную службу. Но причиной гибели множества людей, как полагают эксперты, стал не пожар в отдельной квартире, а использование пластиковых облицовочных материалов в конструкции здания.