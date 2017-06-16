Пожар в Grenfell Tower: в списке "пропавших" множество детей и выходцев с Ближнего Востока

Расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, в результате которого на западе Лондона полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower, продолжается.

В этом доме, по разным данным, проживали от 400 до 600 человек. До сих пор остается неясным, скольким из них удалось спастись.

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Официальных сведений о том, сколько всего людей погибло вследствие этого пожара, происшедшего рано утром 14 июня, до сих пор нет. Не опубликованы и полные списки пропавших без вести.

Тем временем в британских СМИ и социальных сетях публикуются сведения о возможных жертвах пожара в Grenfell Tower, среди которых есть множество выходцев из других стран – в том числе с Ближнего Востока и из Африки.

По состоянию на 15 июня, власти Великобритании подтверждали гибель только 17 человек. Но эксперты говорят, что погибли не менее 100, а возможно и сотни людей.

Британские издания Telegraph, Sky News и Daily Mail называет следующие имена "пропавших без вести":

- Лукас Джеймс (12 лет)

- Айзек Шаво (5 лет)

- Глория Тревисан (27 лет, из Италии)

- Марко Готтарди (27 лет, из Италии)

- Марием Эльджвахри (около 20 лет)

- Хадиджа Сайэ (24 года)

- Мэри Менди (около 60 лет)

- Мухаммад аль-Хаджали (23 года, беженец из Сирии)

- Абдул Азиз аль-Уахаби (52 года)

- Фузиа аль-Уахаби (42 года)

- Ясин аль-Уахаби (21 год)

- Нурхуда аль-Уахаби (15 лет)

- Мехди аль-Уахаби (8 лет)

- Айзек Паулос (2 года)

- Шейла Смит (84 года)

- Зайнаб Дин (около 35 лет)

- Джеремия Дин (дошкольного возраста)

- Джессика Урбано (12 лет)

- Али Явар Джафари (82 года)

- Хамид Кани (61 год, из Ирана)

- Сабер Неда (57 лет)

- Мухаммад Неда (около 50 лет)

- Нура Джамаль Кидир (около 35 лет)

- Хашим Кидир (около 40 лет)

- Яхья Кидир (13 лет)

- Фирдоуз Кидир (11 лет)

- Якуб Кидир (6 лет)

- Надя Шукейр (около 20 лет)

- Мо Тукку (около 30 лет)

- Стив Пауэр (63)

- Хешам Рахмен (57 лет)

- Фрас Ибрагим (около 30 лет)

- Эзра Ибрагим (около 30 лет)

- Фатиа Ахмен (около 70 лет)

- Ранья Ибрагим (около 30 лет) и двое ее детей 3 и 5 лет

- Тони Диссон (65 лет)

- Раймонд Бернард (возраст неизвестен)

- Деннис Мерфи (около 50 лет)

- Фара Рамдан (около 25 лет)

- Омар Белкади (около 30 лет)

- 6-месячная дочь Фары и Омара



Издание The Sun пишет, что в списках пропавших без вести числятся 65 имен.

The Sun также публикует имя жильца, из-за возгорания неисправного холодильника в квартире которого сгорел весь дом. Это 44-летний Бехаилу Кебеде. Он же первым позвонил в противопожарную службу. Но причиной гибели множества людей, как полагают эксперты, стал не пожар в отдельной квартире, а использование пластиковых облицовочных материалов в конструкции здания.





