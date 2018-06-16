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Великобритания готовит саммит для ограничения мирной инициативы Трампа по Ближнему Востоку

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 06:58 блог версия для печати фото
Великобритания готовит саммит для ограничения мирной инициативы Трампа по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ведет переговоры с ведущими европейскими и арабскими державами с целью выработать условия, на которых они поддержат инициативу США по палестино-израильскому урегулированию.

Как сообщает 10-й канал ИТВ (14-я кнопка), за последние недели Джонсон обсудил возможность проведения саммита с главами внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Саудовской Аравии, Иордании и Египта, а также со специальным советником президента США Джаредом Кушнером.

Со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне канал сообщает, что Кушнер принял предложение Джонсона и выразил заинтересованность "во внесении европейскими державами своих замечаний", однако подчеркнул, что инициатива останется американской и последнее слово в ней будет за президентом Дональдом Трампом.

Где пройдет саммит и в каком формате, на текущий момент неизвестно. Скорее всего он будет проведен в первые недели июля.

Между тем, Кушнер и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт встретились сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив с ним американские усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и ситуацию в секторе Газы.

С ближайшие дни Кушнер и Гринблатт вылетят на Ближний Восток для очередного раунда переговоров, в ходе которого посетят Иерусалим, Амман, Каир и Эр-Рияд. Также на эти дни запланирован визит в США короля Иордании Абдаллы II.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 12 июня 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 июня 2018 г.
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