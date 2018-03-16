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В мире

Жертвами обрушения моста в Майами стали четыре человека, не менее 10 пострадавших

время публикации: 04:03 | последнее обновление: 06:09 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 15 марта 2018 года
На месте происшествия. 15 марта 2018 года
На месте происшествия. 15 марта 2018 года
ВСЕ ФОТО

В результате обрушения пешеходного моста рядом с Международным университетом Флориды в Майами, по данным местных властей, погибли четыре человека, не менее 10 человек получили травмы.

"К настоящему моменту мы обнаружили тела четырех человек", – сообщил журналистам начальник пожарного управления округа Майами-Дейд Дэйв Дауни, отметив, что спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Как передает телеканал CNN, пострадавшие госпитализированы. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Мост, который находился в стадии строительства, обрушился на проходящую под ним автодорогу в четверг, 15 марта. По словам Дауни, в тот момент под мостом находились восемь проезжавших автомобилей.

Причина обрушения будет установлена в ходе расследования.

Пролет моста, который обрушился 15 марта, был установлен в прошлую субботу, 10 марта. Этот пешеходный мост должен был связать кампус Международного университета Флориды (Florida International University, FIU) с районом Sweetwater.



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Рухнул пешеходный мост в штате Флорида: есть жертвы







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