Главный подозреваемый по делу о терактах в Крайстчерче был "одержим стрельбой"

В субботу, 16 марта, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила, что 28-летний Брентон Таррант, уроженец Графтона (австралийский Новый Южный Уэльс), недавно переехавший в Данидин (Новая Зеландия), является основным подозреваемым по делу о терактах в мечетях, сообщает NZ Herald.

Он был доставлен на первое судебное слушание, где ему предъявили обвинение, по крайней мере, в одном убийстве.

Мужчина был одет в белый балахон, подпоясанный черным ремнем, в наручниках, которые не помешали ему сложить пальцы в непристойном жесте перед камерами. Таррант останется в заключении до следующего заседания суда, назначенного на 5 апреля, когда ему будет предъявлен ряд других обвинений.

Таррант заявил, что планировал атаковать мечеть "Аль-Худа" в Данидине, однако затем его намерения изменились. В субботу утром полиция оцепила здание этой мечети и тщательно осмотрела здание.

Ардерн сообщила также, что Таррант много путешествовал, время от времени оставаясь ненадолго в Новой Зеландии. В частности, с 9 по 15 ноября прошлого года он был в Болгарии, откуда отправился в Румынию и Венгрию.

Соседи говорят о Тарранте как о "тихом человеке, который любил рассказывать о своих путешествиях". Известно, что он был "одержим фитнесом и стрельбой", занимался в стрелковом клубе Южного Отаго. Особенно усердно он практиковался в стрельбе из AR-15 и охотничьего ружья.

Напомним, на автоматах, использовавшихся Таррантом во время нападения, были написаны имена Александра Бизонетта и Луки Траяни, устроивших стрельбу в мечетях Италии и Канады.

Кроме того, на рожках к автоматическим винтовкам, которые использовал Таррант, были латиницей белой краской написаны имена русского адмирала Дмитрия Сенявина (прославившегося победами над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году), имена Давида Сослана и Давида Агмашенебели (Строителя) на грузинском языке, имя черногорского писателя и военачальника Марко Милянова (борца за сербское национальное объединение и освобождение от ига Османской империи), британского адмирала Эдварда Кодрингтона и австрийского фельдмаршала Эрнста Штаремберга (участвовавших в боях против турок).

В результате терактов в двух мечетях погибли 50 человек.