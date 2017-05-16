16 мая 2017 г.
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В мире

NY Times: Трамп передал России секретные данные, полученные от Израиля

время публикации: 21:23 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати фото
NY Times: Трамп передал России секретные данные, полученные от Израиля
NY Times: Трамп передал России секретные данные, полученные от Израиля
NY Times: Трамп передал России секретные данные, полученные от Израиля

Во вторник, 16 мая, газета The New York Times со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне написала, что секретная информация, которую Дональд Трамп передал Сергею Лаврову была получена из посольства Израиля.

Собеседник, которого цитирует издание, отмечает, что речь идет о настолько секретной информации, что ее разглашение, может подвергнуть опасности источник, из которого она была получена, а также лишить Израиль своего информатора в "Исламском государстве". Кроме того, существует вероятность, что Россия может поделиться данными с Ираном, который является ближайшим союзником Кремля на Ближнем Востоке.

Официальные источники в Израиле не комментируют публикацию в The New York Times. Газета цитирует электронное письмо, которое было получено от посла Израиля в США Рона Дермера, который написал, что Израиль и США продолжат тесное сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом.

О том, что Дональд Трамп выдал главе российского МИДа Сергею Лаврову секретную операцию, связанную с операциями США и союзников против "Исламского государства", первой сообщила газета The Washington Post.

В публикации говорилось, что речь идет о секретной информации, предоставленной стратегическим партнером США, который не давал разрешение на передачу данных России. Согласно источникам The Washington Post, разглашение этой информации Трампом ставит под угрозу сотрудничество США с союзником, имеющим источники в "Исламском государстве".

Представители Белого дома и Кремля опровергали эти сообщения. Дональд Трамп также начал утро с серии "твиттов", в которых отрицал данные, изложенные в The Washington Post, однако затем опубликовал еще один "твитт" , в котором заявил, что он имел полное право поделиться информацией с союзником в интересах борьбы с терроризмом.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
МИД РФ комментирует передачу Трампом секретной информации: "фейк и полная ерунда"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 мая 2017 г.
СМИ: Трамп передал России секретную информацию; Белый дом и Кремль опровергают







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Вторник, 16 мая 2017 г.
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