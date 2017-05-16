В США умер от рака российский киноактер Олег Видов

Культовый советский киноактер Олег Видов, проживающий в США, скончался на 74-м году жизни, сообщило во вторник, 16 мая, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на вдову Видова – Джоан Борстин.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг, скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни", – приводит издание слова Борстин.

Видов родился 11 июня 1943 года в городе Видное Московской области. Мать Олега, Варвара Ивановна, была директором школы; отец Гарневич Борис Николаевич – финансистом. Будущий актер окончил школу рабочей молодежи и в 14 лет пошел работать.

В 1960 году Видов впервые снялся в кино – в эпизоде фильма "Друг мой, Колька!", в 1962-м поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на актерский факультет, где его педагогами были Яков Сегель и Юрий Победоносцев.

В 1963 году Видов, будучи еще студентом, получил роль Владимира в фильме "Метель", который снял по повести Пушкина режиссер Владимир Басов. В 1964 году снялся в картине Эраста Гарина "Обыкновенное чудо", а в 1965 сыграл князя Гвидона в фильме режиссера Александра Птушко "Сказка о царе Салтане".

В 1966 году актер окончил ВГИК и был приглашен на роль принца Хагбарда в культовом для скандинавских стран датско-шведско-исландском фильме "Красная Мантия".

После окончания ВГИКа начал активно сниматься в кино в ролях романтических героев и приобрел широкую популярность. В 1970 году снялся в фильме "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, а годом позже – в "Джентльменах удачи" и "Могиле льва".

В 1985 году Видов переехал в Австрию, потом в Италию, а затем осел в США, где в 1989 году женился на Джоан Борстен и основал фирму Films by Jove (FBJ), получившую лицензию на прокат за пределами бывшего СССР 1.260 мультфильмов производства государственной студии "Союзмультфильм". На английский их переозвучили звезды Голливуда – Ширли Маклейн, Джессика Ланг, Тимоти Далтон и Джон Хьюстон.

Кроме того, Видов привлек внимание местного зрителя при помощи знаменитого танцовщика Михаила Барышникова, выпустив серию мультфильмов под названием "Михаил Барышников. История моего детства".

В сентябре 2007 года, после двадцатилетней судебной тяжбы с "Союзмультфильмом", права на прокат советской анимации выкупил российский бизнесмен Алишер Усманов и передал их детскому каналу "Бибигон".

В 1990-е годы Олег Видов поставил несколько картин: "Три августовских дня" – о событиях в России в 1991 году; "У времени в плену"; "Любовная история"; "Бессмертные" и "Моя Антония".

По материалам сайта "Википедия"